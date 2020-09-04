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Росгвардия прокомментировала последствия аварии с участием служебной машины в Петрозаводске

Новости. Происшествия
16:24, 05 Сентября 2020
фото: ДТП Петрозаводска и Карелии / ВК / скриншот видео компании "Ситилинк"
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В Росгвардии заявили, что в момент аварии сотрудники направлялись на вызов по сообщению о сработавшей тревожной сигнализации.

Управление Росгвардии по республике Карелии сообщило "Столице на Онего", что после ДТП в Петрозаводске, в котором принял участие служебный автомобиль, ведомство проводит служебную проверку.

В момент аварии экипаж направлялся на вызов из-за сработавшей сигнализации, пояснили в Росгвардии.

"4 сентября в Петрозаводске экипаж вневедомственной охраны ехал на сработку тревожной сигнализации с включёнными проблесковыми маячками и звуковой сигнализацией. На пересечении Комсомольского и Лесного проспектов произошло столкновение служебного автомобиля вневедомственной охраны с гражданским транспортным средством. В результате ДТП пострадавших нет. Проводится служебная проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - говорится в заявлении Росгвардии.

Напомним, столкновение произошло в пятницу, 4 сентября, на Кукковском кольце в Петрозаводске. Машина Росгвардии въехала на кольцевую часть дороги и протаранила передвигавшийся в попутном направлении автомобиль. Происшествие было зафиксировано камерой наружного наблюдения.

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