Росгвардия прокомментировала последствия аварии с участием служебной машины в Петрозаводске

В Росгвардии заявили, что в момент аварии сотрудники направлялись на вызов по сообщению о сработавшей тревожной сигнализации.

Управление Росгвардии по республике Карелии сообщило "Столице на Онего", что после ДТП в Петрозаводске, в котором принял участие служебный автомобиль, ведомство проводит служебную проверку.

В момент аварии экипаж направлялся на вызов из-за сработавшей сигнализации, пояснили в Росгвардии.

"4 сентября в Петрозаводске экипаж вневедомственной охраны ехал на сработку тревожной сигнализации с включёнными проблесковыми маячками и звуковой сигнализацией. На пересечении Комсомольского и Лесного проспектов произошло столкновение служебного автомобиля вневедомственной охраны с гражданским транспортным средством. В результате ДТП пострадавших нет. Проводится служебная проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - говорится в заявлении Росгвардии.

Напомним, столкновение произошло в пятницу, 4 сентября, на Кукковском кольце в Петрозаводске. Машина Росгвардии въехала на кольцевую часть дороги и протаранила передвигавшийся в попутном направлении автомобиль. Происшествие было зафиксировано камерой наружного наблюдения.