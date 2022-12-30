Росгвардия в Карелии: новогодняя ночь прошла без нарушений

В Карелии сотрудники Росгвардии обеспечили общественный порядок в новогоднюю ночь.

По сообщению Управления Росгвардии по Карелии, в ночь с 31 декабря на 1 января росгвардейцы обеспечивали правопорядок в новогоднюю ночь. Группа разминирования ОМОН «Илвес» обследовала объекты и площадки массового пребывания граждан. Маршруты патрулирования нарядов вневедомственной охраны были приближены к местам проведения новогодних мероприятий.

Общественный порядок обеспечен в полном объеме, нарушений не допущено, отметили в Управлении.