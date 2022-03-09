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Росгвардия в Карелии обещает новым сотрудникам стабильную зарплату и соцгарантии

Новости. Общество
12:49, 12 Марта 2022
фото: © Управление Росгвардии по Республике Карелия

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Во вневедомственной охране Управления Росгвардии по Карелии открыт набор на службу.

Как отметили в ведомстве, к кандидатам предъявляются следующие требования: наличие образования не ниже среднего (полного); возраст от 18 до 35 лет, прошедшие службу в Вооруженных Силах Российской Федерации; отсутствие судимости и грубых административных правонарушений; способность по личным и деловым качествам, физической подготовке выполнять служебные обязанности сотрудника Росгвардии.

В Управлении новым сотрудникам обещают льготы и гарантии. Среди них - стабильная и своевременная заработная плата; социальные гарантии; медицинское обеспечение; бесплатный проезд к месту проведения отпуска и обратно сотруднику и одному члену семьи; бесплатное обучение в вузах системы войск национальной гвардии.

Более подробную информацию о поступлении на службу можно узнать по телефону 8(8142)73-59-78 или лично по адресу: Петрозаводск, ул. Гоголя, 45-б, к. 217.

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