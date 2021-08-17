Росгвардия в Карелии охраняла покой гостей праздника Преображения Господня на Кижах (ФОТО)

Росгвардейцы следили за порядком при освящении церкви Преображения Господня Кижского погоста.

В управлении Росгвардии по Карелии напомнили, сегодня, 19 августа, на острове Кижи состоялось освящение 22-главой церкви Преображения Господня и первая служба с 1937 года. По народному календарю в этот день отмечается Яблочный спас, а православная церковь празднует Преображение Господне.

Охрану общественного порядка и общественной безопасности при проведении мероприятия обеспечили сотрудники вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Карелии, которые осуществляют круглосуточную охрану и безопасность историко-культурного комплекса «Кижи».

Чин освящения и литургию провел Митрополит Петрозаводский и Карельский Константин, а после возглавил Крестный ход вокруг Кижского погоста и по традиции освятил плоды нового урожая.

Благодаря слаженной работе росгвардейцев, нарушений общественного порядка при проведении.

Ранее сообщалось, звезда сериала «Счастливы вместе» Наталья Бочкарева отмечает праздник Преображение Господня на острове Кижи.