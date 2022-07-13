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Росгвардия в Карелии приглашает на службу молодых людей без судимостей

Новости. Общество
17:20, 20 Июля 2022
фото: © Василий Кузьмиченок / ТАСС

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Вневедомственная охрана набирает на службу молодых людей от 18 до 35 лет.

Во вневедомственной охране Управления Росгвардии по Карелии открыт набор на службу, сообщили в ведомстве.

Требования к кандидатам:

• наличие образования не ниже среднего (полного);

• возраст от 18 до 35 лет, прошедшие службу в Вооруженных Силах Российской Федерации;

• отсутствие судимости и грубых административных правонарушений;
• способность по личным и деловым качествам, физической подготовке выполнять служебные обязанности сотрудника Росгвардии.

Льготы и гарантии:

• стабильная и своевременная заработная плата;

• социальные гарантии;

• медицинское обеспечение;

• бесплатный проезд к месту проведения отпуска и обратно сотруднику и одному члену семьи;

• бесплатное обучение в вузах системы войск национальной гвардии.

Более подробную информацию о поступлении на службу можно узнать по телефону (88142) 73-59-78 или лично по адресу: Петрозаводск, ул. Гоголя, 45-б, к. 217.

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