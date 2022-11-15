Росгвардия в Карелии приглашает на службу несудимых молодых людей

Вневедомственная охрана ищет новых сотрудников.

Во вневедомственной охране Управления Росгвардии по Республике Карелия вновь открыт набор на службу.

К кандидатам предъявляются следующие требования: наличие образования не ниже среднего (полного); возраст от 18 до 35 лет, прошедшие службу в Вооруженных Силах Российской Федерации; отсутствие судимости и грубых административных правонарушений; способность по личным и деловым качествам, физической подготовке выполнять служебные обязанности сотрудника Росгвардии.

Льготы и гарантии: стабильная и своевременная заработная плата; социальные гарантии; медицинское обеспечение; бесплатный проезд к месту проведения отпуска и обратно сотруднику и одному члену семьи; бесплатное обучение в вузах системы войск национальной гвардии.

Информацию о поступлении на службу можно узнать по телефону 8(8142)73-59-78 или лично по адресу: Петрозаводск, ул. Гоголя, 45-б, к. 217.