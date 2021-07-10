Росгвардия в Карелии задержала 18 человек

Группы задержания Росгвардии, находившиеся на маршрутах патрулирования по охране объектов и квартир, задержали за неделю 18 человек.

Сотрудники подразделений вневедомственной охраны Росгвардии со 2 по 9 июля совершили 407 выездов по сообщениям и поступлению сигналов тревоги с охраняемых объектов и квартир граждан – в 13 случаях пресечены попытки хищения имущества организаций, сообщили в региональном Управлении Росгвардии.



Группы задержания, находившиеся на маршрутах патрулирования по охране объектов и квартир, задержали за административные правонарушения 18 человек.

Ранее сообщалось, что мужчина был задержан за порчу имущества в кафе - он сломан защитный экран у кассы.