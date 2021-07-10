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Росгвардия в Карелии задержала 18 человек

Новости. Общество
09:58, 11 Июля 2021
фото: © Управление Росгвардии Карелии

Группы задержания Росгвардии, находившиеся на маршрутах патрулирования по охране объектов и квартир, задержали за неделю 18 человек.

Сотрудники подразделений вневедомственной охраны Росгвардии со 2 по 9 июля совершили 407 выездов по сообщениям и поступлению сигналов тревоги с охраняемых объектов и квартир граждан – в 13 случаях пресечены попытки хищения имущества организаций, сообщили в региональном Управлении Росгвардии.

Группы задержания, находившиеся на маршрутах патрулирования по охране объектов и квартир, задержали за административные правонарушения 18 человек.

Ранее сообщалось, что мужчина был задержан за порчу имущества в кафе - он сломан защитный экран у кассы.

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