Росгвардия в Петрозаводске спасла продавщицу магазина от агрессивного покупателя

Сотрудники Росгвардии задержали нетрезвого посетителя магазина, угрожавшего расправой продавцу в Петрозаводске.
Об этом сообщили в региональном управлении Росгвардии.
Наряд выехал по сигналу с «тревожной кнопки», установленной в одном из круглосуточных магазинов Петрозаводска.
Как пояснили в Росгвардии, нетрезвый гражданин «совершал противоправные действия в адрес работника заведения и угрожал ей физической расправой». Дебошира задержали.
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