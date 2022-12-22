Росгвардия в Петрозаводске спасла продавщицу магазина от агрессивного покупателя

Сотрудники Росгвардии задержали нетрезвого посетителя магазина, угрожавшего расправой продавцу в Петрозаводске.

Об этом сообщили в региональном управлении Росгвардии.

Наряд выехал по сигналу с «тревожной кнопки», установленной в одном из круглосуточных магазинов Петрозаводска.

Как пояснили в Росгвардии, нетрезвый гражданин «совершал противоправные действия в адрес работника заведения и угрожал ей физической расправой». Дебошира задержали.