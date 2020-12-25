Роскачество дало советы по выбору и использованию пиротехники

В Роскачестве сообщили, что для грамотной покупки и последующего использования пиротехники нужно запомнить несколько правил, чтобы не получить травм.

Об этом сообщают Известия со ссылкой на пресс-службу Роскачества.

За покупкой петард и салютов нужно идти только в специализированные магазины, где продавцы покажут сертификат на свою продукцию и декларацию соответствия, отметили в ведомстве. Также нужно внимательно осмотреть упаковку на наличие следов намокания или повреждений, уточняет телеканал Звезда. Если они там есть, от покупки лучше отказаться.

В Роскачестве отметили, что по условиям применения вся пиротехника разделена на две группы: бытового назначения, она есть в свободной продаже, и технического, для обращения с которой требуются аттестат и квалификация.

Пиротехнические изделия разделены на пять классов по степени опасности. Самые безопасные — первые. К ним относятся хлопушки и бенгальские огни. Второй класс — петарды и наземные фонтаны, третий — салютные батареи и ракеты. Четвертый и пятый классы уже являются профессиональной пиротехникой, сообщает телеканал "360".

Во время запуска нужно соблюдать прописанные в инструкции меры предосторожности. Нужно убедиться, что в радиусе нет никого, кто мог бы пострадать от огня. Также нельзя направлять пиротехнику в людей или здания.

В России запрещено продавать пиротехнику первого, второго и третьего классов детям, которым не исполнилось 16 лет, напомнили в Роскачестве.

Ранее, 13 декабря, в МЧС России рассказали, что запуск фейерверков и салютов запрещен с балконов и крыш домов, а также внутри зданий и выступающих частях фасадов. Кроме этого, запускать фейерверки запрещено вблизи пожароопасных объектов, железных дорог, нефтепроводов и газопроводов, а также около линий высоковольтной электропередачи.