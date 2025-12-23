Роскачество нашло в готовом холодце кишечную палочку и стафилококк

Специалисты Роскачества провели масштабное исследование готового холодца 15 торговых марок, представленных в российских магазинах. Анализ по 211 показателям выявил комплексные несоответствия у большинства производителей.
Основные нарушения касались микробиологических показателей, сообщает Роскачество:
— Превышение общего количества микроорганизмов (КМАФАнМ) — выявлено у 9 из 15 ТМ, включая «Окраина», «ВкусВилл», «Ашан». Это указывает на проблемы с санитарно-гигиеническим состоянием производства;
— Бактерии группы кишечной палочки (БГКП) — обнаружены в продуктах марок «Диво», «Ашан», «Раменский деликатес»;
— Золотистый стафилококк — найден в холодце ТМ «Ремит»;
— Сульфитредуцирующие клостридии — выявлены в образце ТМ «Ашан».
Исследование также показало несоответствие заявленной на упаковке информации реальному составу:
— Незаявленные субпродукты обнаружены в холодце ТМ «М»;
— Незаявленные консерванты выявлены в продуктах ТМ «Super» и «Диво»;
— Некорректные данные о пищевой ценности зафиксированы у ТМ «Мясной выбор» и «Холодушка».
Особое внимание эксперты уделили холодцам, заявленным как «мясные». Во всех пяти проверенных образцах этой категории («Деликатеска», «Ближние Горки», «Востряково» и др.) массовая доля бульона составила 67–75%. Это в 1,7–1,9 раза превышает опережающие требования Стандарта Роскачества для мясных холодцов (не более 40% бульона). Фактически такие продукты по рецептуре ближе к категории мясосодержащих, а не мясных.
