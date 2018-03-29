"Роскачество" не нашло порошок, который отстирывает все пятна

"Роскачество" провело исследование стиральных порошков для цветного белья, которые продаются в России. Результаты опубликованы на сайте организации.

В рамках исследования был изучен 31 бренд стирального порошка по 30 параметрам. Большая часть изученной продукции была произведена в России, но также испытания прошли порошки из Германии, Австралии, Белоруссии, Бельгии, Дании, США и Южной Кореи.

Эксперты ни у одного бренда не нашли нарушений безопасности. Образцы не оказывали раздражающего действия на кожу и слизистую глаз, а также не вызывали аллергии.

При этом эксперты пришли к выводу, что порошки предназначены для отстирывания загрязнений и сохранения цвета белья и не справятся со сложными пятнами. Для их удаления необходимо использовать пятновыводители.

Кроме того, очень сложно найти порошок, который одинаково хорошо справлялся бы со всеми видами загрязнений. Некоторые лучше справляются с жирными загрязнениями, некоторые — с белковыми.

Самыми лучшими и универсальными порошками были признаны "Аист" и Burti COLOR. Их "Роскачество" сочло товарами повышенного качества. Худшими стали башкирский порошок торговой марки "Зифа", а также экологичные Garden eco и Molecola.

В исследовании отмечается, что после 25 стирок при температуре воды 40°C в четырех случаях вещи посерели, в девяти — пожелтели, в семи — потеряли прочность по ширине, по длине или по тому и другому параметру. Сильнее всего вещи потеряли прочность при стирке Persil.