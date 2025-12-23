Роскачество обнаружило кишечную палочку в красной икре пяти популярных марок

Роскачество проверило красную икру накануне новогодних праздников.

В ходе исследования были выявлены нарушения в продукции ряда торговых марок, включая обнаружение бактерий группы кишечной палочки.

Исследование затронуло 21 популярную марку, включая «Московский рыбокомбинат», «Русское Море», «Красное золото», «Деликатеска», «365 дней», «Ашан», «Вкусвилл» и другие. Во всей проверенной продукции не было опасных патогенов, таких как сальмонелла, золотистый стафилококк, паразиты и их личинки.

Однако без нарушений не обошлось. Бактерии группы кишечной палочки выявлены в икре пяти торговых марок: «Московский рыбокомбинат», «Русское Море», «Красное золото», «Деликатеска» и «Красная икра». В продукции марок «МорМер» и «Горчаков» обнаружено превышение допустимого уровня общей бактериальной обсемененности, а в икре «Москва на волне» — превышение нормы по содержанию дрожжей.

Также эксперты отметили нарушения, связанные со вкусом и составом. В икре четырех марок была выявлена горечь, острота или кисловатое послевкусие. Икра «Деликатеска», изготовленная по ГОСТу, не соответствует стандарту по количеству соли (в ней всего 3,2% при норме 4–7%), а в икре «365 дней» соли, наоборот, больше допустимых 5%. В 12 банках различных марок превышено допустимое по стандарту Роскачества содержание жидкости («джуса»), вытекшей из лопнувших икринок — от 1,6% до 9,3%.

Было выявлено и курьезное несоответствие заявленному составу. В банке марки «Авача», которая заявлена как «икра горбуши», по результатам ДНК-теста оказалась более дорогая икра кеты. В Роскачестве предположили, что это, скорее всего, производственная ошибка.

По итогам проверки некоторые производители и ритейлеры, включая сети «Ашан» и Metro, уже сообщили о проведении внутренних расследований и корректирующих мероприятий для улучшения контроля качества своей продукции.