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Роскачество обнаружило в чипсах мышьяк

Новости. Общество
20:40, 28 Апреля 2020
фото: © shutterstock.com
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Эксперты Роскачества подвели итоги спецпроекта по проверке чипсов.

Испытания продукта прошли по 54 показателям качества и безопасности. Всего специалисты изучили чипсы 16 торговых марок, пишут "Известия".

Результаты позволили развенчать некоторые мифы, в том числе о том, что производители используют огромное количество вредных для человека усилителей вкуса, красителей и консервантов.

Проверку Роскачества прошли картофельные чипсы со вкусом сыра ("Хрустящий картофель", Lays, "Каждый день", "Русская картошка", "Московский картофель", Pomsticks, Pringles, Kracks), картофельные Naturals с пармезаном (Lorenz), мегачипсы картофельные со вкусом сметаны и сыра (MegaChips), кукурузные чипсы и начос со вкусом сыра (Delicados, Santa Maria, Carambas, Happy Nachos), свекольные (Kiwa) и свекольные с ламинарией и базиликом ("Здороведа").

По итогам исследования специалисты не выявили нарушений в части содержания в продукте ГМО, красителей, консервантов, афлатоксина, радионуклидов и консервантов.

Но в картофельных чипсах четырех торговых марок – Pomsticks (0,31 мг/кг), Lorenz (0,13 мг/кг), "Московский картофель" (0,064 мг/кг), Kracks (0,061 мг/кг) – выявили кадмий. Его содержание максимально в чипсах Pomsticks, где превышение предельно допустимого уровня отмечено в 10 раз.

В свекольных чипсах "Здороведа" выявлены и кадмий, и мышьяк.

Чипсы проверили и на наличие акриламида – канцерогенного вещества, которое образуется в продукте при жарке. Относительно много этого вещества выявили в картофельных чипсах "Московский картофель".

По итогам проверки остаточные следы пестицида хлорпрофама были выявлены в продукции девяти торговых марок, имидаклоприда – в двух, пропамокарба – в двух, пиримифос-метила – также в двух.

Ни в одном из исследованных образцов не выявлено бактерий группы кишечной палочки, золотистого стафилококка, дрожжей и плесеней. 

Все обнаруженные в чипсах усилители вкуса безопасны для здоровья человек.

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