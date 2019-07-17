Роскачество определило лучшие антивирусы для Windows и Mac

Роскачество совместно с Международной ассамблеей организаций потребительских испытаний составили рейтинг антивирусных программ для Windows и Mac.

Специалисты проанализировали 35 платных и бесплатных программ (10 — для устройств с операционной системой Mac, 25 — для Windows) от 19 производителей, передает РБК со ссылкой на исследование Роскачества. Эксперты оценили способность антивирусов противостоять вредоносным программам и удобство их использования.

Что показали исследования, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".