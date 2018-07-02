Роскачество сравнило российское и чешское пиво

Качество светлого фильтрованного пива одного и того же бренда, произведенное в России и за рубежом, находится практически на одном уровне.

К такому выводу пришли эксперты Роскачества, пишет РИА Новости.

Специалисты сравнили Krušovice Světlé Royal (российское производство) и Krušovice Imperial (чешское производство). Физико-химические и органолептические испытания показали, что рецептура и состав (массовая доля соложеных продуктов, отсутствие искусственных красителей и консервантов и другие показатели) обоих видов пива практические не отличаются.

Вместе с тем, средняя цена банки отечественного Krušovice — 63 рубля, а чешского — 130 рублей. Расхождение в цене объясняется транспортными и таможенными расходами.

В Роскачестве также заверили, что потребители могут выбирать светлое пиво в любой упаковке, так как лабораторные испытания на показатели миграции вредных веществ из тары не выявили каких-либо отклонений.

В организации пообещали продолжить проводить сравнительные исследования одинаковых марок товаров, произведенных в России и в других странах.