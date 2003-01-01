Роскачество выявило массовые нарушения в БАДах с омега-3

Роскачество провело масштабную проверку биологически активных добавок с омега-3 жирными кислотами,
По результатам проверки Роскачества с рынка отозваны БАДы нескольких торговых марок и приостановлено действие 60 деклараций соответствия. Об этом сообщили в ведомстве.
В ходе лабораторных исследований 15 торговых марок БАД были выявлены нарушения у 12 производителей. Основные претензии касались некорректной маркировки — производители вводили потребителей в заблуждение относительно содержания эйкозапентаеновой и докозагексаеновой кислот. Некоторые товары не имели обязательного свидетельства о государственной регистрации и маркировки «Честный знак».
Информация о результатах проверки направлена в Роспотребнадзор. На ее основании контрольно-надзорные органы приняли меры: продукция марок LeafToGo и Supplnorm отозвана с рынка, возбуждены административные дела в отношении производителей Velife и LeafToGo, объявлены предостережения маркам «Здравсити.ру» и «Тымлатский РК».
Производители начали устранять нарушения. Компания «Молодей» сменила поставщика сырья и подала заявку на повторные испытания, а продавец Supplnorm убрал продукцию с маркетплейса Ozon. Карточка товара Ellada Fit была заблокирована на Wildberries.