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Роскачество забраковало сыры: кишечная палочка, скрытые ингредиенты и нарушения закона

Новости. Криминал
11:40, 17 Июля 2025
фото: © Unsplash

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Специалисты сообщили о нарушениях, связанных с сыром.

В России обнаружили кишечную палочку в семи видах сыра.
В семи видах сыра специалисты нашли кишечную палочку после проверки продукции на соответствие стандартам. По данным Роскачества, бактерия является условно-патогенной. Речь идет о продуктах под марками «Егорлык Молоко», Vitalat, Schonfeld, «ВкусВилл», Treville, «Городецкая сыроварня», Metro Chef.

—Отметим, что ни в одном из исследованных сыров патогенных микроорганизмов мы не выявили, — рассказали в Роскачестве.

В других семи сырах из проверенных специалисты нашли не названный в составе компонент — Geotrichum candidum, который является безопасными сырными дрожжами. В список этих сыров вошли: White Cheese from Zhukovka, «Атон», Natura Selection, Montarell, Treville, «Городецкая сыроварня», «Нормандия». Нередко их используют для производства плесневых сыров, но некоторые производители не указывают их в маркировке.

На этом нарушения не закончились: 14 других марок сыра не соответствовали требованиям по влаге, которые установлены для мягких сыров. Проблема не в нарушениях технологии их производства, а в пробелах регулирования этих видов. Конкретные марки продуктов в Роскачестве не назвали.

А вот французский сыр Fromager dʼAffinos Excellence упомянули. Как рассказали в ведомстве, продукт продавался на развес без указания даты изготовления и информации об импортере — это прямое нарушение закона. Специалисты, исходя из визуальной оценки плесени, предположили, что сыр либо перезрел, либо у него истек срок годности.

— Позитивная новость: в сырах нет признаков фальсификации — это значит, что вся продукция произведена без замены молочного сырья. При этом ни один товар не может претендовать на получение российского Знака качества, — написали в Роскачестве.

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