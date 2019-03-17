Роскачество запустит мобильное приложение с информацией о российских винах

Приложение поможет покупателю определиться с покупкой вина, а также узнать о его характеристиках.

Роскачество планирует запустить мобильное приложение, в котором, сфотографировав этикетку вина, можно будет получить информацию о самом напитке, а также другие полезные сведения - например, с какими блюдами вино сочетается, сообщил РИА Новости руководитель организации Максим Протасов.

"Информацию об исследованных нами винах мы будем загружать в мобильное приложение Роскачества и добавлять к этому дополнительную информацию, например, с какими блюдами это вино сочетается, в каких рецептах используется", - сказал Протасов.

Он указал, что такая работа планируется в рамках создания "Винного портала России". "Причем база вин будет ежегодно актуализироваться. В этом году мы планируем расширить бренд-лист исследования, надеемся, что в гид в 2019 году попадет более 500 брендов", - добавил РИА Новости руководитель организации.