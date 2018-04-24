Роскомнадзор нашел новое основание для блокировки сайтов

Роскомнадзор легализует борьбу с обходом блокировок и вводит новое основание для внесения в черный список.

На правительственном портале Regulation.gov.ru появилась новая версия проекта приказа Роскомнадзора "Порядок идентификации информационных ресурсов в целях принятия мер по ограничению доступа к информационным ресурсам". Обновленный документ отличается от предыдущей версии тем, что у Роскомнадзора появляется новое основание для внесения сайтов в реестр запрещенных ресурсов для блокировки: "судебные решения и постановления по делам об административных правонарушениях, вступившие в законную силу", сообщает "Коммерсантъ".

Эксперты сходятся во мнении: это сделано для того, чтобы ввести в легальное поле действия Роскомнадзора по блокировке мессенджера Telegram. По сути, все, что предпринимала надзорная служба на протяжении прошлой недели, внося в реестр все новые и новые IP-адреса, используемые Telegram, было неоднозначно с правовой точки зрения, говорят они. "После серии блокировок подсетей многие отраслевые юристы обращали внимание на то, правовая база для таких действий Роскомнадзора отсутствует",— рассуждает директор по стратегическим проектам Института исследований интернета Ирина Левова.— Вероятно, в надзорном ведомстве поняли, что блокировка всех IP-адресов происходит на весьма сомнительных основаниях, и решили оперативно и непублично устранить этот пробел и таким образом подвести правовую базу под свои действия".

"Безотносительно текущей ситуации с массовыми блокировками — то, что надзорный орган неожиданно обнаруживает, что в его собственном регламенте не предусмотрены варианты, связанные с ограничением доступа к сайтам по делам об административных нарушениях, показывает, в какой бардак превратился весь блок законодательства, посвященный ограничению доступа",— добавляет глава аналитического отдела Российской ассоциации электронных коммуникаций Карен Казарян. По его мнению, если уж государство не собирается отказываться от текущего подхода, то "как минимум необходима серьезная переработка целого ряда законов и подзаконных актов".