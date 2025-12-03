Роскомнадзор объявил о блокировке Roblox в России

В России заблокировали игровую платформу Roblox.

Игровая платформа Roblox официально заблокирована в России, сообщили РБК в пресс-службе Роскомнадзора. В ведомстве считают, что на площадке распространяли экстремистские материалы, а также развращали детей.

— Мониторинг Roblox неоднократно подтверждал неспособность внутренней системы модерации обеспечить стопроцентную безопасность появляющихся на платформе материалов. В игровом пространстве в большом количестве присутствует неподобающий контент, который может негативно повлиять на духовно-нравственное развитие детей, создаются условия и предпосылки для совершения противоправных действий, — заявили в ведомстве.

Американская игровая онлайн-платформа Roblox никак не боролась с педофилами, которые общались с детьми в игровых чатах. Об этом заявил председатель Комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский, комментируя блокировку сервиса в России, пишет Парламентская газета.

— Сама по себе игра никакой угрозы не представляла. Она нравилась детям. И вслед за детской аудиторией, к сожалению, в игру потянулись педофилы, — сказал он в видеообращении, опубликованном в MAX.

Депутат обратил внимание, что во внутренних чатах игры педофилы могли абсолютно анонимно, беспрепятственно и безнаказанно знакомиться с детьми, мотивировать их подарками, покупкой игрового имущества, «втирались к ним в доверие со всеми вытекающими отсюда опасными последствиями». Кроме того, по его словам, в игровых чатах участились случаи мошенничества. Аферисты, обещая детям бонусы и привилегии в игре, просили их, например, фотографировать банковские карты родителей, с которых потом похищались средства.

Добавим, что блокировка этой очень популярной у российских детей игры уже вызвала бурные протесты в Интернете.

