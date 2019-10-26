Роскомнадзор признал песни Егора Крида сатанинскими

Роскомнадзор опубликовал экспертизу творчества Егора Крида, в которой говорится об "антироссийской" идеологической ориентации певца и негативном влиянии его песен на подростков.

Роскомнадзор обнародовал данные экспертизы творчества Егора Крида. Согласно документу, артист своими песнями пропагандирует антиценности сатанизма, а также провоцирует у подростков проституированное поведение, пишет "Life.ru".

"Егор Крид — яркий представитель агрессивной антироссийской субкультуры рэперов, несущей антиценности сатанизма через музыку российской молодёжи", — говорится в документе.

Эксперты также отмечают, что певец пренебрегает как моральными, так и культурными ценностями россиян. По их мнению, нецензурная речь и грубый сленг исполнителя оказывают сильное влияние на выбор молодёжи жизненных идеалов и образцов для подражания.

Его песни погружают подростков в стрессовое состояние, блокирующее развитие интеллекта. В заключение эксперты призвали изменить возрастную маркировку мероприятий, в которых участвует артист, на 18+.