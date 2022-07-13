Роскомнадзор призвал запретить ЛГБТ-пропаганду среди россиян любого возраста

Роскомнадзор считает необходимым ввести запрет на пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, а также сексуальных девиаций среди россиян всех возрастов.

Об этом в среду заявила начальник отдела по экспертно-аналитической работе в сфере массовых коммуникаций Роскомнадзора Мария Бычкова, передает ТАСС.

«Считаем необходимым от лица Роскомнадзора ввести запрет на пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, а также сексуальных девиаций, включая педофилию, некрофилию, любое сексуальное насилие, в отношении лиц любого возраста, а не только среди детей. Также предусмотреть запрет на демонстрацию любых форм нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних», — сказала она в рамках круглого стола «Усилия государства и общества для защиты и сохранения традиционных российских духовно-нравственных ценностей: принципы, приоритеты, задачи» в Общественной палате РФ.

По словам представителя Роскомнадзора, на сегодняшний день законодательством предусмотрен запрет ЛГБТ-пропаганды среди несовершеннолетних. Тем не менее применение этой нормы распространителями информации зачастую носит формальный характер. «Знак 18+ никак на практике не ограждает детей от доступа к подобной информации», — подчеркнула она.

За второй квартал 2022 года на основании решений судов РФ было заблокировано 5 268 материалов, содержавших ЛГБТ-пропаганду, отметила Бычкова. За тот же период ведомство заблокировало почти 7 тыс. ресурсов с детской порнографией, более 13 тыс. сайтов, распространяющих сведения о местах приобретения или культивирования наркотических средств, более тысячи с призывами к самоубийствам, почти 23 тыс. с информацией о способах и местах проведения азартных игр, а также 1,5 тыс. ресурсов, рассказывавших о местах дистанционной продажи алкоголя.