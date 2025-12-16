Роскомнадзор сообщил, что готов разблокировать Roblox

Надзорное ведомство сообщило, что руководство платформы Roblox выразило готовность к взаимодействию.

Официальное сообщение Роскомнадзора опубликовано сегодня, 17 декабря, на сайте ведомства. В нем сообщается, что руководство платформы Roblox после ограничения ее работы в России обратилось в Роскомнадзор с готовностью к взаимодействию для принятия мер, необходимых для удаления деструктивной и опасной информации, пресечения преступных действий и коммуникаций пользователей на платформе.

— Если это не только заявление, но и реальная готовность платформы изменить свое отношение к обеспечению безопасности детей в сети «Интернет», то Роскомнадзор будет взаимодействовать с платформой, как и с любым другим сервисом, соблюдающим российское законодательство, — сообщили в ведомстве. Руководство платформы в настоящее время выразило готовность к поэтапному приведению своей работы в России в соответствие с требованиями российского законодательства. Сейчас платформа признает, что в недостаточной степени обеспечивала как модерацию контента в играх, так и безопасность чатов между пользователями.

В РКН сообщили, что требования по обеспечению безопасности детей при использовании платформы направлялись в адрес Roblox ранее Роскомнадзором неоднократно. Эти требования направлены на защиту детей, пользующихся интернет-платформой, от информации, в первую очередь связанной с насилием, в том числе с сексуальным, склонением к суициду, агрессии, с детской порнографией, ЛГБТ (запрещённая на территории Российской Федерации организация), распространением наркотиков, вовлечением пользователей в террористическую и экстремистскую деятельность.

Платформа ранее не реагировала на законные требования, сообщили в ведомстве. Поэтому Роскомнадзор в соответствии с требованиями правоохранительных органов ограничил работу платформы в России.

Роскомнадзор объявил о блокировке Roblox в России в начале декабря.