Роскомнадзор ввёл ограничения на работу FaceTime из-за угрозы терроризма

По информации правоохранителей, злоумышленники используют сервис для организации террористической деятельности в России.

Сегодня, 4 декабря, Роскомнадзор ввёл ограничительные меры против сервиса для онлайн-звонков FaceTime, сообщает ТАСС со ссылкой на ведомственный источник.

По информации правоохранителей, приложение используется для координации террористических действий в России, вербовки исполнителей и организации киберпреступлений.

Ранее в федеральном МВД рассказали, что значительная часть мошеннических звонков с международных номеров также совершается через FaceTime.

Напомним, 3 декабря Роскомнадзор заявил о блокировке игровой платформы Roblox, которая, по версии ведомства, содержала материалы, развращающие детей.