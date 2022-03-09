Роскомнадзор высказался об ограничении работы WhatsApp в России

Роскомнадзор не ограничивал работу мессенджера WhatsApp на территории России.

Работа мессенджера WhatsApp на территории России не ограничивается, сбои в его работе не связаны с ограничениями других ресурсов Meta Platforms, сообщили в пресс-службе Роскомнадзора, пишет РИА Новости.

"Работа мессенджера WhatsApp на территории России не ограничивается. Роскомнадзор не связывает сбои в работе сервиса с ограничениями других ресурсов Meta Platforms (Facebook и Instagram)", - говорится в сообщении.

Как отмечает ведомство, перебои в работе мессенджера наблюдаются и в других странах и напоминают ситуацию со сбоем сервисов Meta в начале октября 2021 года, ответственность за которые взяла на себя сама компания.