Роскомнадзор заблокировал SnapChat на территории России

По мнению ведомства, приложение используется для организации терактов в РФ.
Роскомнадзор объявил о блокировке приложения SnapChat на территории Российской Федерации, сообщили в пресс-службе ведомства.
— В соответствии с правилами централизованного управления сетью связи общего пользования Роскомнадзор принял меры по блокировке сервиса 10 октября 2025 года, — говорится в публикации.
По данным правоохранительных органов, мессенджер используется для организации терактов и вербовки их исполнителей, а также совершения киберпреступлений против граждан России.
Ранее по этой же причине Роскомнадзор ввёл ограничительные меры в отношении сервиса для онлайн-звонков FaceTime. Такая же участь настигла игровую платформу Robloх, которая, по версии ведомства, содержала материалы, развращающие детей.