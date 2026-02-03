«Роскосмос» объявил о старте нового набора в отряд космонавтов

В корпорации рассказали об условиях отбора кандидатов в космонавты.

В России стартовал пятый открытый набор кандидатов в отряд космонавтов «Роскосмоса». Об этом сообщили в телеграм-канале госкорпорации.

Подать заявку на участие в конкурсе могут граждане не старше 35 лет с высшим образованием в области точных, естественных и медицинских наук, средним баллом диплома не ниже 4 и стажем работы по специальности не менее трех лет. От претендентов также требуется отсутствие хронических заболеваний и хорошая физическая подготовка. Предельный рост для прохождения отбора — 190 см, вес — 90 кг. Минимальные показатели — 150 см и 50 кг, при этом размер ступни не должен превышать 46 размер.

Отбор будет проходить в два этапа — заочно с подачей документов и очно с комплексной оценкой навыков кандидатов. Как пишет ТАСС, в ходе конкурсного отбора будут проверены способности претендентов к изучению космической техники, знания в области физики и математики, а также владение одним из иностранных языков (английским, итальянским, испанским, немецким или французским). Кроме того, конкурсанты пройдут тест, определяющий уровень письменной и устной грамотности, базовые знания в области истории космонавтики и мировой культуры.

— Отбирать претендентов поручено Центру подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина (ЦПК) при участии представителей корпорации «Энергия» и Института медико-биологических проблем РАН, — рассказали в ЦПК.

Напомним, четвертый открытый отбор в отряд космонавтов «Роскосмоса» проходил с 10 июля по 20 декабря 2023 года. Конкурс успешно прошли четыре кандидата — Эльчин Вахидов, Владимир Ворожко, Александр Жеребцов и Анастасия Бурчуладзе. В сентябре 2024 года они приступили к прохождению в стенах ЦПК двухлетней общекосмической подготовки.