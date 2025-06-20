«Роскосмос» показал дым от лесных пожаров в Забайкалье, где работают и карельские спасатели

«Роскосмос» опубликовал спутниковый снимок лесных пожаров в Забайкалье и Бурятии

«Роскосмос» опубликовал космический снимок пожароопасной ситуации в Забайкалье и Республике Бурятия, сделанный спутником «Метеор-М».

«Наш спутник зафиксировал сильное задымление близ нескольких населённых пунктов», — говорится в сообщении в Telegram-канале госкорпорации.

Федеральный режим ЧС в Забайкалье введен 23 апреля, при этом в лесах края с 7 апреля действует режим чрезвычайной ситуации регионального характера на фоне природных пожаров. Как ранее сообщило правительство Забайкалья, в регионе продлили ограничение на пребывание в лесах с 20 июня до 10 июля включительно.

В Бурятии также действует режим ЧС из-за лесных пожаров. Использование открытого огня запрещено. В Бурятии бушуют 60 лесных пожаров на площади 107,7 тысяч га, в Забайкалье огнем охвачено свыше 250 тысяч га.

Напомним, ранее в Забайкальский край отправились две группы пожарных-десантников из Карелии - 50 и 26 человек.