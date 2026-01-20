Российский космонавт показал, как выглядит северное сияние с борта МКС

Видео северного сияния заснял российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков.

Космонавт Сергей Кудь-Сверчков рассказал, что сияние было настолько интенсивным, что вместе с зеленым цветом, обычно едва видным, проявилось и красное свечение.

— Мы знали, что на солнце произошла мощная вспышка и поток частиц летит в сторону нашей планеты. Сияние обещало быть особенно ярким, и мы подготовились к ночной съемке. Но никто не ожидал, что оно будет настолько ярким! Огни авроры стало видно еще на фоне солнечного заката! Света солнца было достаточно, чтобы подсветить лицо. Крис фотографировал у иллюминатора, когда я попросил его замереть на секунду, и сделал пару кадров. Никакого фотошопа, никаких фильтров. Это было невероятно! — написал космонавт.

Он пояснил, что зеленым светятся атомы кислорода на высотах около 100 км, а красным — на 300-400 км. Для более высоких и разряженных слоев атмосферы требуется большая энергия для возбуждения свечения, поэтому обычно красный цвет встречается нечасто.

— Вчера с самой мощной бурей за два десятилетия красного свечения было предостаточно. Нам казалось, что мы буквально плыли внутри этого света. Хотя, конечно, мы только немного захватывали широты, где расположен авроральный овал. Сияние было заметно со станции, даже когда мы уже пролетали над Ближним Востоком! — написал он в своем телеграм-канале.

Магнитная буря продолжается уже больше суток. Ее интенсивность на пике составляла G4.7, сейчас возмущения оцениваются в G2.3. Завершение бури прогнозируется во второй половине дня. Обещали сияния и в Калерии. Но накануне весь день было облачно.

Добавим, что корабль «Союз МС-28» вышел на орбиту в ноябре прошлого года. На борту космонавты «Роскосмоса» Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев, а также астронавт НАСА Кристофер Уильямс. Миссия экипажа корабля на МКС должна продлиться 242 дня. По российской программе запланированы более 40 экспериментов, а также два выхода в открытый космос в апреле и июне 2026 года.