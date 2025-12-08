Роскосмос показал самый большой айсберг в мире с орбиты

Госкорпорация «Роскосмос» опубликовала спутниковые снимки крупнейшего на планете айсберга D15a. В настоящее время ледяной гигант дрейфует в Море Содружества, входящем в акваторию Южного океана.
— Спутники Роскосмоса зафиксировали его в Море Содружества, — сообщили в госкорпорации, сопроводив публикацию кадрами с орбиты.
Титул самого большого айсберга в мире D15a получил после того, как предыдущий рекордсмен, айсберг A23a, потерял 67% своей первоначальной площади. Эти данные ранее были подтверждены специалистами Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ).
Наблюдение за айсбергами необходимо для безопасности мореплавания (раннее обнаружение, чтобы избежать столкновений), научных исследований (изучение климатических изменений, океанических течений) и экологии (понимание уникальных экосистем, которые они поддерживают), а также для потенциального использования пресной воды в регионах с дефицитом (прим. автора).