«Роскосмос» рассекретил личное дело Юрия Гагарина

С личного дела космонавта Юрия Гагарина по инициативе «Роскосмоса» сняли гриф секретности.

По инициативе «Роскосмоса» с личного дела космонавта Юрия Гагарина сняли гриф секретности, пишет РБК.



Личное дело завели в 1955 году, когда Гагарин поступил в первое Чкаловское военное авиационное училище летчиков в Оренбурге. После смерти первого человека в космосе оно хранилось в архиве Центра подготовки космонавтов.



На обложке личного дела перечислены все воинские звания, которые получил Гагарин, — от лейтенанта до полковника. Также в документе приводятся данные о прохождении им военной службы в советской армии, учебе в училище и Военно-воздушной инженерной академии Жуковского, его должности в Центре подготовки космонавтов, семейном положении, роспись полетов в Саратовском аэроклубе и результаты профессиональной аттестации с 1957 по 1959 год.



Автор материала, ознакомившийся с личным делом, также отмечает, что Гагарина не исключали из авиационного училища после первого курса, и приводит характеристики его командиров.



Согласно материалам личного дела, Гагарин во время учебы на самолете Як-18 в Саратовском аэроклубе имел оценки «отлично»: «Теоретические дисциплины (по самолету и динамике полета) знает отлично. Общая оценка по технике пилотирования — отлично». Всего в Саратовском аэроклубе он совершил 196 полетов общей длительностью 42 минуты 23 секунды.



Военно-воздушную инженерную академию, где Гагарин обучался с 1961 по 1968 год, он также закончил с отличием. «Из 37 предметов и двух госэкзаменов оценка «хорошо» выставлена только по математике и английскому языку. По всем остальным предметам поставлены только «отлично» либо «зачтено».



Дипломная работа «Исследования по аэродинамике и динамике полета орбитального самолета на этапе посадки» тоже защищена на «отлично», — говорится в тексте материала.



Кроме того, в материалах дела упоминается, что Гагарин занимался баскетболом, а также имел второй спортивный разряд и первую судейскую категорию.



