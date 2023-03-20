Рослесхоз: в Карелии не укомплектован штат авиапожарных подразделений

В Федеральном агентстве лесного хозяйства обеспокоены подготовкой регионов к пожароопасному сезону.

Карелия попала в число регионов, где не укомплектован штат авиапожарных подразделений. Об этом шла речь на заседании всероссийского штаба по подготовке к пожароопасному сезону 2023 года, которое состоялось в Федеральном агентстве лесного хозяйства. В частности, как отметили в Рослесхозе, в республике не набрано необходимое количество летчиков-наблюдателей и парашютистов-десантников.

Федеральное агентство лесного хозяйство начало проверки готовности регионов к лесным пожарам.

«С учетом опыта прошлых лет, а также особенностей прохождения пожароопасных сезонов, критерии оценки кардинально детализированы, — заявил глава Рослесхоза Иван Советников. — Если в прошлом году приказ включал в себя 16 показателей, то сейчас их порядка 30. Подходы к проведению проверок стали жестче, но объективнее и прозрачнее. Есть люди — готов, нет людей — не готов. Есть контракты на авиацию — готов, нет — не готов»