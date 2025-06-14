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Росмолодежь не поддержала идею увеличить «молодежный» возраст до 40 лет

Новости. Общество
21:20, 20 Июня 2025
фото: © sueveria.com

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Федеральное агентство по делам молодежи не поддерживает предложение о повышении возрастного порога молодежи с 35 до 40 лет.

Об этом заявил глава ведомства Григорий Гуров в интервью РИА Новости.

По его словам, в России насчитывается около 37 млн человек в возрасте от 18 до 35 лет — именно на эту группу рассчитан национальный проект «Молодежь и дети». Гуров подчеркнул, что расширение возрастной границы до 40 лет будет некорректным.

«Тридцать пять лет — это возраст, когда человек взрослеет, когда он заводит семью, когда человек понимает, кем он хочет быть. Многие меры, которыми мы занимаемся, — это вопросы жизненной навигации, чтобы человек разобрался, кем он хочет быть, что он хочет делать. Если мы будет до 40 лет вести, то это уже некорректно», — отметил глава Росмолодежи.

Ранее, в марте, с инициативой увеличить возрастной порог до 44 лет выступил министр здравоохранения Михаил Мурашко, ссылаясь на международную практику. Согласно новой классификации ВОЗ, к молодому поколению относятся лица от 18 до 44 лет. 

Идею повысить возраст молодежи в России поддержал академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко. По его словам, в настоящее время растет средняя продолжительность жизни и изменяется возрастная структура. При этом при повышении возраста не должно быть административного давления, подчеркнул он.

В настоящее время молодежью в России официально считаются граждане от 14 до 35 лет.

 

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