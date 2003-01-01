Рособрнадзор назвал дату проведения итогового сочинения в новом учебном году

В Рособрнадзоре рассказали, когда выпускники будут писать итоговое сочинение.

Стала известна дата написания итогового сочинения в этом году. Одиннадцатиклассники будут писать его 3 декабря. Дополнительными днями проведения испытания будут 4 февраля и 8 апреля 2026 года. Об этом сообщает ТАСС.

— В соответствии с порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, итоговое сочинение проводится в первую среду декабря, первую среду февраля и вторую среду апреля. В текущем учебном году эти дни приходятся на 3 декабря, 4 февраля и 8 апреля, — заявляет Рособрнадзор.

Написать итоговое сочинение в дополнительные даты смогут одиннадцатиклассники, получившие незачет, а также удаленные за нарушения, не явившиеся на итоговое сочинение (изложение) или не завершившие его написание ранее по уважительным причинам, подтвержденным документально.

Напомним, работа оценивается по системе «зачет/незачет» по пяти критериям, среди которых ключевыми являются соответствие теме и аргументация с привлечением литературного материала.

Основные требования к сочинению:

— Объем: не менее 250 слов, оптимально — 350 слов.

— Самостоятельность: работа должна быть написана самостоятельно, без использования чужих текстов.

Ранее мы рассказывали, что сегодня, 4 сентября, у одиннадцатиклассников прошлого учебного года начинается пересдача выпускных экзаменов.