Росомаха вышла на пробежку по улицам города горняков в Карелии (ВИДЕО)

Лесная гостья пробежалась рядом с домами в Костомукше.
Росомаха попала в объектив камеры наружного наблюдения в частном секторе близ жилого комплекса «Карельский» в Костомукше. Об этом пишет «64 параллель онлайн», где опубликовали видео.
Судя по видео, росомаха утром пробежала по улице рядом с домами. Зверька преследовали птицы.
Ранее сообщалось, бесстрашная лиса гуляет по райцентру в Карелии.
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