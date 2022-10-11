Росомаха вышла на пробежку по улицам города горняков в Карелии (ВИДЕО)

Лесная гостья пробежалась рядом с домами в Костомукше.

Росомаха попала в объектив камеры наружного наблюдения в частном секторе близ жилого комплекса «Карельский» в Костомукше. Об этом пишет «64 параллель онлайн», где опубликовали видео.

Судя по видео, росомаха утром пробежала по улице рядом с домами. Зверька преследовали птицы.

Ранее сообщалось, бесстрашная лиса гуляет по райцентру в Карелии.