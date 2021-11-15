Роспотребнадзор изучает опыт других стран по штрафам за отказ от вакцинации против COVID-19

Анна Попова заявила, что Россия изучает опыт других стран по введению штрафов для отказавшихся от вакцинации.

Россия изучает опыт введения в разных странах штрафов за отказ от вакцинации против коронавируса. Однако нужно посмотреть, насколько он эффективный и применимый, заявила в воскресенье глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Мы изучаем опыт (штрафов за отказ от вакцинации против ковида — прим. ТАСС) разных стран, посмотрим, насколько он эффективный, насколько применимый», — сказала она в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус. Второй год» на телеканале «Россия-1». Ее слова приводит информагентство ТАСС.

Массовая вакцинация взрослого населения старше 18 лет началась в регионах России с 18 января. В стране зарегистрировано уже пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», «Эпиваккорона», «Ковивак», «Спутник Лайт» и «Эпиваккорона-Н».

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились свыше 274,2 млн человек, более 5,3 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 10 214 790 случаев заражения, выздоровел 8 984 921 человек, умерли 297 203. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.