Роспотребнадзор Карелии напугал школьников последствиями несоблюдения правил гигиены

В ведомстве сообщили, что правила гигиены нужно соблюдать, чтобы достичь успехов в учебе и сохранить здоровье.

Надзорное ведомство 1 сентября вместе с поздравлениями опубликовало довольно поучительный список правил гигиены для школьников. Текст поздравления оказался коротким, а вот пугающих предупреждений и советов в День заний получилось куда больше.

В ведомстве в первый праздничный день сентября напомнили об опасностях, ведь осень и начало зимы это сезон респираторных заболеваний, гриппа, парагриппа, коронавируса. И в школьном коллективе ими заразиться намного легче, поскольку «инфекция легко проникает в организм через слизистую воздушно-капельным или контактно-бытовым путем». Поэтому, чтобы достичь успехов в учебе и сохранить здоровье, уверены в Роспотребнадзоре, ребенок должен соблюдать нормы гигиены — это базовое средство профилактики от многих заболеваний.

Как же спастись от школьной заразы и не пасть в самом начале учебного года от названных выше напастей? Первое: школьник должен понимать, как важно регулярно мыть руки — под теплой проточной водой с мылом не менее 15–20 секунд. Делать это нужно перед едой, после посещения туалета, школы и других общественных мест.

Второе: нужно ухаживать за ногтями, чистить зубы минимум два раза в день — утром и вечером, умываться, мыть голову один-два раза в неделю, принимать душ каждый вечер, чистить уши, следить за чистотой одежды и обуви.

— После школы рубашки, носки, белье нужно класть в корзину для грязного белья, обувь чистить специальной щеткой и просушивать, если есть необходимость, — советуют специалисты. Третье: не нужно меняться шарфами, шапками или какой-либо одеждой или гигиеническими принадлежностями с другими детьми.

— Напоминайте ребенку, что пить можно только из своей чашки или бутылки для воды, есть — из своей посуды. Не нужно брать у других детей использованные столовые приборы и делиться своими. Нельзя пить воду из-под крана: лучше носить в рюкзаке бутылку с чистой питьевой водой, — продолжает Роспотребнадзор. Также важно следить, чтобы у ребенка всегда были с собой одноразовые салфетки или платок, чтобы при чихании, кашле ими можно было прикрыть рот и нос.

— Или же можно чихать в сгиб локтя, — делятся лайфхаком в ведомстве.

Еще пара советов: если у кого-то из одноклассников есть признаки заражения, контакта с ним следует избегать. Если у ребенка появились признаки инфекции, отправлять его в школу нельзя.

— Помните, что для поддержания иммунитета важны также правильное питание, физические нагрузки и прогулки на свежем воздухе. Все эти меры работают в комплексе, — подытожили специалисты. В общем, дети, с сопливыми одноклассниками не общаемся, чихаем в сгиб локтя, чистим обувь щеткой каждый день — и будете получать одни пятерки и никогда не заболеете.

И не подумайте, что мы относимся несерьезно к советам Роспотребнадзора. Советы правильные, давно известные, только, читая их, кажется почему-то, что их писали люди, далекие от школьных реалий и у которых нет детей.