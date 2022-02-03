Роспотребнадзор Карелии назвал число смертей от отравления алкоголем

В республике снижается количество отравлений спиртсодержащей продукцией.

По данным Управления Роспотребнадзора по Карелии, за последние 7 лет отмечается устойчивая динамика уменьшения количества отравлений спиртосодержащей продукцией и снижение к 2021 году составило 47,1%. Так, в прошлом году в республике зарегистрировано 72 отравления, 56 человек скончались. В 2020 году отравились алкоголем 97 человек, 81 скончался. А в 2015 году отравлений было 136, 101 человек стал жертвой «паленки».

«Снижению количества отравлений спиртсодержащей продукцией способствуют эффективность введения в конце 2016 года ограничений на реализацию отдельных видов спиртосодержащей непищевой продукции, введение временных ограничений в течение суток на реализацию данной продукции в розничной сети», - говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Управление в прошлом году проверило 12 хозяйствующих субъектов, торгующих алкоголем, проинспектировало 215,6 декалитров алкогольной продукции (в т.ч. пиво). В результате было арестовано 0,675 декалитров пива с истекшим сроком годности.

Напомним, в Карелии восемь жителей Белоруссии отравились паленым алкоголем.