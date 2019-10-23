Роспотребнадзор обнаружил в Карелии около 100 кг молочных продуктов сомнительного качества

По результатам проверок арестовано 25 партий молочной продукции, сообщили в управлении Роспотребнадзора Карелии.

С начала года было исследовано 213 проб молочной продукции по показателям качества и безопасности.

Управлением наложен арест на 25 партий молочной продукции в количестве 91 кг. Нарушителей оштрафовали на полтора миллиона рублей.

К основным нарушениям, выявленным в ходе контрольно-надзорных мероприятий, относятся: нарушение условий хранения молочной продукции, отсутствие контроля за соблюдением температурно-влажностного режима хранения молочной продукции, реализация продукции с истекшим сроком годности.