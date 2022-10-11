Роспотребнадзор Карелии оштрафовал предпринимателей на 700 тысяч рублей за неправильное хранение мяса

С начала года было проверено 128 объектов, где изготавливают и продают мясную продукцию, нарушители привлечены к административной ответственности, сообщили в управлении Роспотребнадзора Карелии.

Управление Роспотребнадзора Карелии осуществляет контроль за оборотом мяса и мясной продукции на территории республики.

За истекший период 2022 года контрольные мероприятия проведены в отношении 73 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по изготовлению и обороту мясной продукции; проверено 128 объектов.

К основным нарушениям, выявленным в ходе надзорных мероприятий, относятся: нарушение условий хранения мясной продукции, отсутствие контроля за соблюдением температурно-влажностного режима хранения мясной продукции, отсутствие маркировочных ярлыков.

В исследованных образцах мясной продукции превышений допустимых уровней содержания токсичных элементов, пестицидов, радионуклидов, антибиотиков не выявлено.

По результатам контрольных мероприятий Роспотребнадзор и суды вынесли постановления о привлечении виновных лиц к административной ответственности в виде штрафов на сумму 710 тысяч рублей.