Роспотребнадзор Карелии подал в суд на «Цветик-семицветик»

В петрозаводском детсаду №70 нет теневых навесов, а пищеблок работает с нарушениями.
Петрозаводский городской суд удовлетворил исковые требования регионального управления Роспотребнадзора.
Надзорный орган выяснил, что на территории дошкольного учреждения «Цветик-семицветик» нет нужных теневых навесов, отсутствует место для сушки верхней одежды и обуви, в работе пищеблока нарушены технологические процессы.
Суд обязал учредителя, администрацию Петрозаводска, профинансировать устранение этих нарушений не позднее 31 декабря следующего года, рассказали в управлении Роспотребнадзора.
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