Роспотребнадзор Карелии подал в суд на «Цветик-семицветик»

В петрозаводском детсаду №70 нет теневых навесов, а пищеблок работает с нарушениями.

Петрозаводский городской суд удовлетворил исковые требования регионального управления Роспотребнадзора.



Надзорный орган выяснил, что на территории дошкольного учреждения «Цветик-семицветик» нет нужных теневых навесов, отсутствует место для сушки верхней одежды и обуви, в работе пищеблока нарушены технологические процессы.



Суд обязал учредителя, администрацию Петрозаводска, профинансировать устранение этих нарушений не позднее 31 декабря следующего года, рассказали в управлении Роспотребнадзора.