Роспотребнадзор Карелии предупредил о риске ботулизма при консервировании грибов

Возбудители инфекции находятся в почве и могут попасть на поверхность грибов.

Роспотребнадзор Карелии сообщил, что при неправильной обработке и консервировании грибов существует риск заражения ботулизмом. Возбудители инфекции содержатся в почве и могут попасть на поверхность грибов вместе с частицами земли. Домашняя пастеризация не уничтожает споры, а в условиях герметично закрытых банок без доступа кислорода создаются благоприятные условия для развития токсина.



Заболевание проявляется через 12–72 часа после употребления зараженных грибов. Среди симптомов — головная боль, сухость во рту, тошнота, рвота, расстройства зрения, судороги и затруднение глотания. В ведомстве напомнили, что при первых признаках необходимо немедленно обратиться к врачу и не заниматься самолечением.



Чтобы снизить риск, грибы перед консервированием следует тщательно очищать и промывать, использовать только свежие и доброкачественные плоды. В домашних условиях рекомендуется консервировать грибы в банках с неплотно закрытыми крышками, а не закатывать их.