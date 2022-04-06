Роспотребнадзор Карелии проведет горячую линию по вопросам вакцинопрофилактики

Жителей республики будут консультировать по вопросам вакцинопрофилактики в Управлении Роспотребнадзора в течении недели.

Как сообщили в Роспотребнадзоре Карелии, с 18 по 29 апреля в Управлении будет работать горячая линия, посвященная вакцинопрофилактике.

Специалисты ответят на вопросы: где можно сделать прививку, как правильно сделать прививку, можно ли совмещать прививки, рекомендации для родителей, изменения в национальном календаре профилактических прививок. возможные реакции и осложнения, медицинский осмотр перед прививкой и др.

Звонки от жителей республики принимаются по телефону 8(8142) 797407 с понедельника по пятницу с 10.00 до 16.00; с перерывом с 13.00 до 13.45.