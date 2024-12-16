Роспотребнадзор нашел нарушения в одном из детских садов Петрозаводска

Суд оштрафовал детский сад за неустранение нарушений.
О привлечении детского сада к административной ответственности рассказали в Роспотребнадзоре Карелии.
Мировой суд удовлетворил требования Роспотребнадзора и привлек к административной ответственности детский сад № 61 «Золотой ключик» за неисполнение предписания об устранении нарушений санитарного законодательства.
Роспотребнадзор установил, что детский сад не устранил нарушения.
Так, в детском саду окна в некоторых помещениях были не из цельного полотна: в частности, в санузлах двух групп, в раздевалке, на лестнице, на складе пищеблока, в музыкальном зале.
Кроме того, в дошкольном учреждении организация питания воспитанников и уровень освещения в игровых помещениях не соответствовали требованиям СанПиН, а свежие овощи хранились с нарушениями.
Исследовав материалы дела об административном правонарушении, мировой судья оштрафовал детский сад на 10 тысяч рублей.
Постановление вступило в законную силу 5 августа, отметили в Роспотребнадзоре Карелии.
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