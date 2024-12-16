Роспотребнадзор нашел нарушения в одном из детских садов Петрозаводска

Суд оштрафовал детский сад за неустранение нарушений.

О привлечении детского сада к административной ответственности рассказали в Роспотребнадзоре Карелии.

Мировой суд удовлетворил требования Роспотребнадзора и привлек к административной ответственности детский сад № 61 «Золотой ключик» за неисполнение предписания об устранении нарушений санитарного законодательства.

Роспотребнадзор установил, что детский сад не устранил нарушения.

Так, в детском саду окна в некоторых помещениях были не из цельного полотна: в частности, в санузлах двух групп, в раздевалке, на лестнице, на складе пищеблока, в музыкальном зале.

Кроме того, в дошкольном учреждении организация питания воспитанников и уровень освещения в игровых помещениях не соответствовали требованиям СанПиН, а свежие овощи хранились с нарушениями.

Исследовав материалы дела об административном правонарушении, мировой судья оштрафовал детский сад на 10 тысяч рублей.

Постановление вступило в законную силу 5 августа, отметили в Роспотребнадзоре Карелии.