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Роспотребнадзор нашел под Петрозаводском два грязных пляжа

Новости. Общество
13:30, 23 Августа 2021
фото: © «Столица на Онего»

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Вода в местах отдыха в Прионежском и Пряжинском районах не соответствует по микробиологическим и паразитологическим показателям, сообщили в управлении Роспортребнадзора Карелии.

Пробы воды были отобраны по микробиологическим и паразитологическим показателям в местах отдыха у воды на территории Прионежского и Пряжинского районов.

По результатам проведенного мониторинга установлено, что проба воды, отобранная в месте отдыха у воды «Большой пляж» на 4 км от поселка Эссойла в сторону Петрозаводска, не соответствует требованиям санитарного законодательства по микробиологическим показателям.

Также установлено, что две пробы почвы не соответствуют требованиям санитарного законодательства, а именно на берегу озера Лососинное в Прионежском район, в поселке Эссойла.

Информация о качестве почвы и воды в зонах рекреации доведена до сведения администрации Пряжинского района и администрации Прионежского района для рассмотрения и принятия мер.

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Комментарии

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Вася
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Вася
2021-08-23 13:51:05
сократить расходы на пропаганду (никто, надеюсь, не забыл про зарплаты на RT?)
Вася
2021-08-23 13:48:51
очень важно для достижения национальных целей развития» России.
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