Роспотребнадзор нашел под Петрозаводском два грязных пляжа

Вода в местах отдыха в Прионежском и Пряжинском районах не соответствует по микробиологическим и паразитологическим показателям, сообщили в управлении Роспортребнадзора Карелии.

Пробы воды были отобраны по микробиологическим и паразитологическим показателям в местах отдыха у воды на территории Прионежского и Пряжинского районов.

По результатам проведенного мониторинга установлено, что проба воды, отобранная в месте отдыха у воды «Большой пляж» на 4 км от поселка Эссойла в сторону Петрозаводска, не соответствует требованиям санитарного законодательства по микробиологическим показателям.

Также установлено, что две пробы почвы не соответствуют требованиям санитарного законодательства, а именно на берегу озера Лососинное в Прионежском район, в поселке Эссойла.

Информация о качестве почвы и воды в зонах рекреации доведена до сведения администрации Пряжинского района и администрации Прионежского района для рассмотрения и принятия мер.