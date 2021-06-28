Роспотребнадзор нашел в Карелии чистое озеро для купания

Управление Роспотребнадзора по Карелии проверило качество воды и почвы в местах пляжного отдыха в Костомукше.

В июне в местах отдыха у воды на территории Костомукши в районе нижнего кольца по ул. Мира были отобраны пробы воды и почвы.

Согласно полученным результатам пробы воды озера Контокки и почвы по микробиологическим, санитарно-химическим и паразитологическим показателям соответствовали установленным требованиям гигиенических нормативов.

Ранее сообщалось, что число бактерий в реке Лососинка, где любят отдыхать жители Петрозаводска, превышает норму в 140 раз.