Роспотребнадзор назвал минимальным риск завоза бубонной чумы в Россию

Роспотребнадзор следит за ситуацией с неподтвержденным случаем чумы в Монголии.

Роспотребнадзор следит за ситуацией с неподтвержденным случаем чумы у жителя Монголии, риск завоза инфекции на территорию России минимален, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Специалистами Роспотребнадзора осуществляется постоянное взаимодействие с монгольскими специалистами в связи с регистрацией неподтверждённого случая бубонной чумы у жителя (провинции - прим. ред.) Завхан, употреблявшего в пищу мясо зараженного сурка. Расстояние от провинции до границы РФ составляет 200 километров. Риск завоза инфекции на территорию России минимален», — цитирует информагентство сообщение.