Роспотребнадзор назвал минимальным риск завоза бубонной чумы в Россию

Роспотребнадзор следит за ситуацией с неподтвержденным случаем чумы в Монголии.
Роспотребнадзор следит за ситуацией с неподтвержденным случаем чумы у жителя Монголии, риск завоза инфекции на территорию России минимален, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«Специалистами Роспотребнадзора осуществляется постоянное взаимодействие с монгольскими специалистами в связи с регистрацией неподтверждённого случая бубонной чумы у жителя (провинции - прим. ред.) Завхан, употреблявшего в пищу мясо зараженного сурка. Расстояние от провинции до границы РФ составляет 200 километров. Риск завоза инфекции на территорию России минимален», — цитирует информагентство сообщение.
Как пишет РИА Новости, монгольские специалисты приняли меры к недопущению распространения инфекции. Пациента с подозрением на чуму изолировали, он проходит лабораторные исследования, его состояние стабильное, окончательный диагноз будет поставлен 21 сентября, пояснили информагентству в пресс-службе ведомства.
Роспотребнадзор проводит усиленный санитарно-карантинный контроль. Противочумные учреждения ведомства ведут работу по предотвращению заболеваний чумой на территории России, уточняет РИА Новости.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание