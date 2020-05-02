Роспотребнадзор не исключает продления антивирусных ограничений до июня, если россияне не "пересидят" майские праздники, заявила глава ведомства Анна Попова.

По ее словам, важно оставаться в эти дни дома и ничего не нарушать. "Это очень непростое испытание. Нужно выдержать", – добавила руководитель Роспотребнадзора. "Если россияне не будут соблюдать ограничительные меры, то к 12 мая будет очевидно, что их надо усиливать", – отметила Попова в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия".

Тем временем, в Минздраве призвали ужесточить ограничения из-за COVID-19. Главный кардиолог Министерства Сергей Бойцов не исключил, что прирост числа заболевших частично связан с недостаточной дисциплинированностью граждан. По мнению эксперта, ограничения должны быть жестче, а ответственность за нарушение требований серьезней.

В России за последние сутки выявили 10 тыс. 633 новых случаев коронавируса. Этот показатель стал рекордным за время пандемии в стране.