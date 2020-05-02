890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
В Карелии пока не планируют открывать торговые центры 1
Сегодня 16:01
Велосипедиста сбили на дороге в Петрозаводске 5
Сегодня 09:29
Зараженная коронавирусом актриса Татьяна Васильева сбежала из больницы домой 4
02.05.2020 19:58
Парфенчиков объяснил резкий рост граждан, ушедших на самокарантин в Карелии 5
Сегодня 09:48
В Карелии пьяный молодой человек без прав попался инспекторам ДПС
Сегодня 10:23
Пресс-секретарь Мишустина сообщил о его самочувствии
Сегодня 11:12
Заболевшего COVID-19 из Олонца госпитализировали в Петрозаводск
Сегодня 09:21

Роспотребнадзор не исключает продления антивирусных ограничений до июня

Новости. Общество
16:43, 03 Мая 2020
фото: "Столица на Онего"
Загрузка...

Роспотребнадзор не исключает продления антивирусных ограничений до июня, если россияне не "пересидят" майские праздники, заявила глава ведомства Анна Попова.

По ее словам, важно оставаться в эти дни дома и ничего не нарушать. "Это очень непростое испытание. Нужно выдержать", – добавила руководитель Роспотребнадзора. "Если россияне не будут соблюдать ограничительные меры, то к 12 мая будет очевидно, что их надо усиливать", – отметила Попова в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия".

Тем временем, в Минздраве призвали ужесточить ограничения из-за COVID-19. Главный кардиолог Министерства Сергей Бойцов не исключил, что прирост числа заболевших частично связан с недостаточной дисциплинированностью граждан. По мнению эксперта, ограничения должны быть жестче, а ответственность за нарушение требований серьезней.

В России за последние сутки выявили 10 тыс. 633 новых случаев коронавируса. Этот показатель стал рекордным за время пандемии в стране.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
26.04.2020, 11:47
Запутавшемуся на дороге в Карелии водителю фуры грозит лишение прав
28.04.2020, 10:42
В Мурманской области коронавирус диагностировали более чем у тысячи человек
29.04.2020, 06:40
Власти Карелии опубликовали расширенную онлайн-карту заболевших коронавирусом
27.04.2020, 09:45
Шесть новых случаев заболевания коронавирусом выявлено в Карелии
26.04.2020, 09:11
За сутки в Карелии у 12 человек выявили коронавирус
30.04.2020, 09:11
Еще 8 жителей Карелии заразились коронавирусом

Аналитика

Сегодня 14:23
Капитал
Геннадий Боднарчук: "Освобождение от арендных платежей позволит предприятиям Петрозаводска пережить тяжелые времена"
Администрация Петрозаводска приняла ряд мер, направленных на поддержку малого и среднего бизнеса, пострадавшего от введения режима строгой самоизоляции.
"Легитимность выборов в горсовет Сортавалы решается в правовом поле" 2
02.05.2020 12:10
"Когда Красная Шапочка выйдет из леса, тогда и расскажет про Волка" 15
01.05.2020 11:54
Кровавая охота браконьеров 2
01.05.2020 11:11
Война и мир Савелия Хенкина 3
30.04.2020 20:38
Вся аналитика

Чтиво

02.05.2020 10:08
Без политики
Сдать анализ на коронавирус в Петрозаводске теперь может любой желающий
Для забора анализа "Клиники на Чайкиной" ввели в эксплуатацию изолированный бокс с отдельным входом с улицы, чтобы соблюсти все необходимые меры безопасности, в том числе, исключить возможные контакты пациентов между собой.
Маркетплейс "Сделано в Карелии" – одна из форм помощи предпринимателям 3
30.04.2020 13:36
Ипотека сегодняшнего дня: новые реалии и новые условия
29.04.2020 09:00
архив чтиво

Медиа

Александро-Невский собор в период пандемии коронавируса
13.04.2020 10:15
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»