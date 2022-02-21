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Роспотребнадзор объявил о грядущем смягчении требований по профилактике COVID-19

Новости. Общество
22:00, 22 Февраля 2022
фото: © Вячеслав Прокофьев/ТАСС

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Глава Роспотребнадзора рассказала о готовности смягчить правила посещения музеев, театров, фитнес-центров и заведений общепита.

Учитывая клинические и эпидособенности штамма «омикрон», можно говорить о смягчении ряда требований и методических рекомендаций по профилактике COVID-19, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Об этом сообщили РИА Новости.

«Учитывая эпидемиологические особенности течения инфекции, мы бы полагали, что ряд мер, которые мы предлагали два года назад, и год назад, которые были связаны с предшественниками сегодняшнего вируса — варианта „омикрон“ — эти меры были предложены в иных эпидемических условия. И сегодня мы можем говорить, учитывая динамику, учитывая прогноз, который составляют наши ученые и эксперты, о смягчении ряда требований, о смягчении ряда методических рекомендаций при наступлении периода, так скажем, эпидемиологической ремиссии в РФ», — сказала Попова в ходе заседания президиума координационного совета при правительстве России по борьбе с коронавирусом.

Глава Роспотребнадзора добавила, что в музеях, театрах, фитнес-центрах и заведениях общепита рекомендации по профилактике коронавируса могут быть ослаблены при варианте «омикрона». Также она предложила пересмотреть требования о нахождении школьных классов только в одном кабинете при распространении «омикрона».

«Конечно же, мы пересматриваем и готовим материалы к такими изменениям касательно музеев, касательно театров, касательно фитнес-центров и общепита. И здесь можно пересмотреть наши рекомендации. Еще раз хочу оговориться — только для той ситуации, которая складывается сегодня, и которая связана с вариантом омикрон. Можно пересмотреть ситуацию в школах. И на период снижения заболеваемости и стабильных низких цифр пересмотреть требования когда каждый класс находится только в одном кабинете», — сказала Попова в ходе заседания президиума координационного совета при правительстве России.

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