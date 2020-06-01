890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Одни ручки торчали: в поселке Карелии 4-летний ребенок чуть не утонул в луже 8
01.06.2020 07:15
Пенсионерка устроила ДТП в Петрозаводске (ФОТО) 5
01.06.2020 09:23
Пожилая женщина погибла на пожаре в Петрозаводске 1
01.06.2020 06:40
Житель Башкирии с подозрением на коронавирус госпитализирован в Карелии
01.06.2020 10:46
Труп мужчины обнаружен в одной из квартир Петрозаводска 2
01.06.2020 11:33
Умер известный карельский спортсмен Николай Разумов 11
01.06.2020 11:55

Роспотребнадзор обновил рекомендации по работе кафе и ресторанов

Новости. Общество
20:40, 01 Июня 2020
фото: © pixabay.com
Загрузка...

Роспотребнадзор доработал и обновил рекомендации по работе предприятий общепита в условиях пандемии коронавируса.

Согласно первой версии рекомендаций, для начала разрешат открыться маленьким кафе и ресторанам, площадь которых не превышает 50 квадратных метров при числе посетителей не более 10 человек. В новой версии документа пункта об открытии кафе определенной площади нет, сообщают РИА Новости.

Размещать столики рекомендуется теперь на расстоянии не одного, а 1,5 метров, ограничений по количеству гостей за одним столиком нет, следует из рекомендаций.

Подавать блюда по-прежнему разрешается в одноразовой или многоразовой посуде после ее дезинфекции, запрещено использование посуды со сколами или трещинами, уточняется в документе.

"Рекомендуется оснащение организаций общественного питания современными посудомоечными машинами с дезинфицирующим эффектом", – поясняется в рекомендациях.

При отсутствии посудомоечной машины мытье посуды осуществляется ручным способом с обработкой дезинфицирующими средствами, указывает Роспотребнадзор.

Ранее глава Карелии поделился планами открытия ресторанов и кафе после пандемии COVID-19.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
30.05.2020, 12:35
Охотники в Карелии боятся, что новые правила охоты развяжут руки браконьерам
26.05.2020, 09:19
Пенсионный возраст, возможно, придется снижать обратно из-за роста безработицы
29.05.2020, 17:15
Кому нужна такая охота?
29.05.2020, 09:02
Два автомобиля столкнулись в Петрозаводске (ВИДЕО)
26.05.2020, 11:01
В России за сутки умерло и выздоровело рекордное число инфицированных коронавирусом
28.05.2020, 11:18
Женщину сбили в центре Петрозаводска (ВИДЕО)

Чтиво

29.05.2020 13:32
Без политики
Тестирование на антитела IgM и IgG начнётся в Петрозаводске с 27 мая
"Клиники на Чайкиной" открывают запись на экспресс-анализ на антитела IgM и IgG к коронавирусу COVID-19 с применением высокочувствительной тест-системы SARS-CoV-2 Antibody Test.
В ТРЦ "Тетрис" открылся мебельный салон "МатрасовЪ"
29.05.2020 13:31
Сеть продуктовых магазинов "Перекресток" запустила масштабную акцию
29.05.2020 10:24
архив чтиво

Медиа

Автобусы без антисептиков ездят по Петрозаводску
28.05.2020 16:04
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»