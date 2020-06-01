Роспотребнадзор обновил рекомендации по работе кафе и ресторанов

Роспотребнадзор доработал и обновил рекомендации по работе предприятий общепита в условиях пандемии коронавируса.

Согласно первой версии рекомендаций, для начала разрешат открыться маленьким кафе и ресторанам, площадь которых не превышает 50 квадратных метров при числе посетителей не более 10 человек. В новой версии документа пункта об открытии кафе определенной площади нет, сообщают РИА Новости.

Размещать столики рекомендуется теперь на расстоянии не одного, а 1,5 метров, ограничений по количеству гостей за одним столиком нет, следует из рекомендаций.

Подавать блюда по-прежнему разрешается в одноразовой или многоразовой посуде после ее дезинфекции, запрещено использование посуды со сколами или трещинами, уточняется в документе.

"Рекомендуется оснащение организаций общественного питания современными посудомоечными машинами с дезинфицирующим эффектом", – поясняется в рекомендациях.

При отсутствии посудомоечной машины мытье посуды осуществляется ручным способом с обработкой дезинфицирующими средствами, указывает Роспотребнадзор.

Ранее глава Карелии поделился планами открытия ресторанов и кафе после пандемии COVID-19.